Мишустин провел второй за два дня разговор с премьером Беларуси

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонную беседу с главой кабмина Беларуси Романом Головченко, сообщает сайт правительства России.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко продолжили обсуждение перспектив активизации российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение", - говорится в сообщении.

Также в ходе беседы были рассмотрены вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и Беларуси.

Накануне премьеры двух стран провели еще одну беседу, речь шла о конкретных задачах, связанных с наращиванием двустороннего торгово-экономического сотрудничества, и дальнейшем углублении практического взаимодействия в рамках Союзного государства.