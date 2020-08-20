Власть
20.08.2020 15:43
Текст: Галина Мисливская

Мишустин провел второй за два дня разговор с премьером Беларуси

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонную беседу с главой кабмина Беларуси Романом Головченко, сообщает сайт правительства России.

Фото: Сергей Савостьянов
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"Михаил Мишустин и Роман Головченко продолжили обсуждение перспектив активизации российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение", - говорится в сообщении.

Также в ходе беседы были рассмотрены вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и Беларуси.

Накануне премьеры двух стран провели еще одну беседу, речь шла о конкретных задачах, связанных с наращиванием двустороннего торгово-экономического сотрудничества, и дальнейшем углублении практического взаимодействия в рамках Союзного государства.

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