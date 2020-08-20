Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ) (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;

2) в пункте 10:

подпункт 22 изложить следующей редакции:

"22) образовательные организации, предоставляющие общее образование, организации физической культуры и спорта при посещении их обучающимися обязаны соблюдать "МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020;

дополнить подпунктами 221 и 222 следующего содержания:

"221) образовательные организации высшего образования при посещении их обучающимися обязаны соблюдать "МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020;

222) образовательные организации профессионального образования при посещении их обучающимися обязаны соблюдать "МР 3.1/2.4.0206-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020;";

3) пункты 12 и 14 признать утратившими силу;

4) в пункте 19:

в подпункте 3 слова "и подпункте 1 пункта 4" исключить;

подпункт 5 признать утратившим силу;

5) в пункте 20:

в подпункте 3 слова "в подпунктах 3-24" заменить словами "в подпунктах 3-25";

подпункт 6 признать утратившим силу;

6) пункт 30 признать утратившим силу;

7) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения.";

8) пункт 33 признать утратившим силу;

9) приложение к постановлению признать утратившим силу.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 4 и 9 пункта 1.

Подпункты 1, 4 и 9 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу 24 августа 2020 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







