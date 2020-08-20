На ЦКАД-3 начались испытания мостов

На третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) перед вводом в эксплуатацию начались испытания и диагностика 69 мостов и путепроводов, сообщили в госкомпании "Автодор".

В частности, девять крупных сталежелезобетонных мостов с пролетами длиной более 60 метров пройдут испытания на прочность, а 60 сооружений - диагностику.

Как уточнили в госкомпании, проверку уже прошли шесть мостов: мост через реку Черноголовка, эстакада через М-8 "Холмогоры", путепроводы через А-107 "Московское малое кольцо", а также два путепровода в Пушкинском районе.

Для статических испытаний привлекается тяжелая техника. На каждый пролет моста устанавливали шесть груженых самосвалов массой 30 тонн каждый. Мосты также испытывали в динамике: груженые самосвалы проезжали по ним на разных скоростях, в том числе, с "прыжком через порожек" - самосвал проезжает через небольшое специально созданное возвышение, препятствие. По предварительным результатам, заявленные путепроводы и мосты успешно прошли испытания, то есть их грузоподъемность соответствует проекту, отметили в "Автодоре".

В ходе диагностики специалисты анализируют ряд параметров с использованием специального оборудования. К примеру, прочность бетона диагностировали с помощью ультразвука, а арматуры через специальный сканер.