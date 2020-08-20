На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо

Две недели понадобилось специалистам белорусской АЭС, чтобы полностью обеспечить топливом реакторную установку первенца атомной энергетики страны. Как и планировалось в начале августа, в "топку" первого энергоблока станции в Гродненской области уже загружено 163 тепловыделяющие сборки, которые изготовлены на Новосибирском заводе химических концентратов.

Об этом сообщил 20 августа представитель Госатомнадзора Беларуси Виген Марухян, уточнив, что "операции физического пуска продолжаются". Эксперт пояснил, что теперь атомщикам на станции предстоит провести гидравлические испытания при температуре реакторной установки до 130 градусов. После чего, по его словам, которые цитирует БЕЛТА, последуют так называемые "горячие" тесты с дальнейшим поднятием температуры. А энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему РБ планируется в IV квартале текущего года.

Кстати, по данным Минэнерго, ввод АЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей РБ в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.м природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн.

Белорусская станция, как уже информировал "СОЮЗ", строится по российскому проекту с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.

Следует напомнить, что уже более трех лет осуществляется и комплексная программа наблюдений за радиационными характеристиками окружающей среды в регионе АЭС, пояснял местным новостным каналам руководитель службы радиационного мониторинга Белгидромета Михаил Коваленко. Эксперты, по его словам, "получают данные, от которых будут отталкиваться при анализе влияния атомной электростанции на окружающую среду".

А в дальнейшем, когда лаборатория радиационного контроля окружающей среды атомной электростанции в Островце начнет работу, именно она продолжит выполнять программу комплексного экологического мониторинга в зоне наблюдения АЭС.