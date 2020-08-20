Нормы рабочего дня педагогов учтут при обновлении системы оплаты труда

Министерство просвещения РФ намерено сохранить особенности режима рабочего дня и времени отдыха педагогов при составлении новой системы оплаты труда. Об этом на ростовской областной педагогической конференции заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

- Сегодня министерство просвещения вместе с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования ведет серьезную работу по обновлению системы оплаты труда, - цитирует Виктора Басюка ТАСС. - Фактически впервые за всю историю российского образования предстоит большая, масштабная работа по разработке типовых отраслевых норм оплаты труда. Они станут гарантом формирования понятной и прозрачной системы оплаты труда педагогов.

По словам замминистра, министерство просвещения обеспечит учет и сохранение всех действующих норм часов педагогической работы, особенности режима рабочего времени и времени отдыха учителей.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минпросвещения совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования представить до 1 ноября 2020 года предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников.