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20.08.2020 14:14
Рубрика: Общество

Нормы рабочего дня педагогов учтут при обновлении системы оплаты труда

Текст: Ксения Колесникова

Министерство просвещения РФ намерено сохранить особенности режима рабочего дня и времени отдыха педагогов при составлении новой системы оплаты труда. Об этом на ростовской областной педагогической конференции заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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- Сегодня министерство просвещения вместе с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования ведет серьезную работу по обновлению системы оплаты труда, - цитирует Виктора Басюка ТАСС. - Фактически впервые за всю историю российского образования предстоит большая, масштабная работа по разработке типовых отраслевых норм оплаты труда. Они станут гарантом формирования понятной и прозрачной системы оплаты труда педагогов.

По словам замминистра, министерство просвещения обеспечит учет и сохранение всех действующих норм часов педагогической работы, особенности режима рабочего времени и времени отдыха учителей.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минпросвещения совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования представить до 1 ноября 2020 года предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников.

Общество Образование Экономика Работа Зарплата Правительство Минпросвещения Система оплаты труда бюджетников

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