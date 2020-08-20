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20.08.2020 17:16
Рубрика: Легковые авто

Обновленные Toyota Hilux и Fortuner. Стартовали продажи в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota объявила о старте продаж в России обновленных Hilux и Fortuner. Как отметили в японской компании, с момента старта приема заказов внедорожники пользуются стабильно высоким интересом у посетителей дилерских центров.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Hilux стал комфортней благодаря изменениям в рулевом управлении, обновленной подвеске и богатому оснащению с современной мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодными противотуманными фарами, датчиками парковки и новыми материалами отделки.

У автомобиля появилась топ-версия Black Onyx, которая сочетает эксклюзивные элементы стайлинга и отделки с премиальным уровнем оснащения.

Что касается Fortuner, то внедорожник сохранил свойственные ему высокие характеристики проходимости благодаря прочной раме лестничного типа, надежной трансмиссии с жестко подключаемым полным приводом и возможностями блокировки, а также электронным системам помощи водителю. При этом модель оснастили более широкой решеткой радиатора, изменили бампера, расположение и дизайн передних фар, "противотуманок" и габаритных огней.

Фото: Пресс-служба Toyota.

На старте продаж будут доступны только Fortuner с 2,7-литровым бензиновым мотором, который сочетается с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым "автоматом". Версии с дизельным двигателем появятся осенью 2020 года. В то же время Hilux восьмого поколения получил дизельный мотор объемом 2,8 литра на 200 л.с.

Цены на Toyota Hilux начинаются с 2 472 000 рублей, на Toyota Fortuner - c 2 436 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota