Пилот погиб при крушении пожарного вертолета в Калифорнии

В Калифорнии разбился вертолет, тушивший природные пожары. Пилот погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.

Катастрофа произошла в 15 километрах к югу от города Коалинга. Местность там холмистая, из-за дыма видимость снизилась практически до нуля, пояснили эксперты. Вертолетом Bell UH-1H управлял один человек. Винтокрылая машина сбрасывала воду на пожары.

Ранее в Калифорнии из-за возгораний, аномальной жары и сильного ветра был введен режим ЧС. Огонь уже уничтожил три строения, жители более 5 тысяч домов эвакуированы. Площадь пожара, который начался на территории Национального заповедника Анджелес неделю назад, почти 12 тысяч гектаров.