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20.08.2020 11:20
Рубрика: Власть

Правительство выделило почти 3 млрд рублей на переобучение безработных

Текст: Галина Мисливская
Граждане, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. Правительство России направляет на эти цели 2,99 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне об этом решении было заявлено на заседании российского правительства. "Более 100 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование. Причем они освоят те компетенции, в том числе цифровые, которые требуются работодателям именно в их регионах", - сказал Михаил Мишустин.

Фото: iStock
Названы наиболее пострадавшие от увольнений города

Пройти обучение смогут не только безработные, но и тех, кто находится под риском увольнения. Например, сотрудники организаций, где введен неполный рабочий день, персонал отправлен в неоплачиваемые отпуска или сокращается. В правительстве не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за пандемии. Для них предусмотрены стажировки.

Обучение будет проходить в очной форме на специально отобранных площадках. Для ряда программ предусмотрен и дистанционный формат. Средняя длительность курсов - около трех недель. По окончании участники будут сдавать экзамен, получать документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций.

Образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на сайте Worldskills Express. Здесь соискатели смогут выбрать профессию, востребованную в их регионе. Заявки на обучение оформляются на портале "Работа в России".

Программа будет действовать до конца декабря.

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