Правительство выделило почти 3 млрд рублей на переобучение безработных

Накануне об этом решении было заявлено на заседании российского правительства. "Более 100 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование. Причем они освоят те компетенции, в том числе цифровые, которые требуются работодателям именно в их регионах", - сказал Михаил Мишустин.

Пройти обучение смогут не только безработные, но и тех, кто находится под риском увольнения. Например, сотрудники организаций, где введен неполный рабочий день, персонал отправлен в неоплачиваемые отпуска или сокращается. В правительстве не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за пандемии. Для них предусмотрены стажировки.

Обучение будет проходить в очной форме на специально отобранных площадках. Для ряда программ предусмотрен и дистанционный формат. Средняя длительность курсов - около трех недель. По окончании участники будут сдавать экзамен, получать документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций.

Образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на сайте Worldskills Express. Здесь соискатели смогут выбрать профессию, востребованную в их регионе. Заявки на обучение оформляются на портале "Работа в России".

Программа будет действовать до конца декабря.