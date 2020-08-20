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Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 11:28
Рубрика: Культура

Какие книги чаще читают в метро

Текст: Наталья Лебедева
Пассажиры московской подземки демонстрируют отличный читательский вкус. По словам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, они отдают предпочтение классическим произведениям российских и зарубежных авторов.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Топ-10 книг, которые лучше всего читаются в перегонах между станциями, возглавили "Ярмарка тщеславия" Уильяма Мейкписа Теккерея, "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше, произведения Булгакова (в том числе "Приключения покойника").

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Избегая произведений, требующих серьезного и вдумчивого чтения, что весьма проблематично в переполненном вагоне, пассажиры-читатели выбирают приключения и фантастику. Перечитывают "Приключения Тома Сойера" Марка Твена или "Путешествие к центру земли" Жюля Верна, погружаются в завораживающие миры "Дракулы" Брэма Стокера или "Графа Монте-Кристо" Александра Дюма. Среди поэтов - вне конкуренции Сергей Есенин и его "Исповедь хулигана".

Как отмечает РИА Новости, эти и другие книги доступны читателям благодаря программе "Книги в метро", которая была запущена в августе 2018 года. За два года пассажиры успели скачать книги более 100 тысяч раз.

В регионах Культура Литература Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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