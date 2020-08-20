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20.08.2020 17:36
Рубрика: Происшествия

"Секретный свидетель" рассказал, кто вел машину Ефремова в момент ДТП

Текст: Иван Егоров
В Пресненском суде сегодня выступил "секретный свидетель", появление которого еще несколько дней назад обещал адвокат Ефремова - Эльман Пашаев.

Интрига, прямо скажем, ему удалась. Свидетель, которого зовут Александр Кобец, заявил суду, что собственными глазами видел, что за рулем "Джипа" сидел не актер. Он рассказал, что сразу после ДТП подошел к "Джипу" и увидел, что там было два человека. За рулем, по его словам, сидел мужчина славянской внешности примерно 35-37 лет, с черными волосами. Свидетель хотел ему помочь, но мужчина послал его матом, и сказал, чтобы тот уходил, если не хочет проблем.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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По словам Александра Кобца, лицо этого мужчины ему показалось знакомым. Он уточнил, что возможно видел его по телевизору и сказал, что сможет опознать его. В то же время, как рассказал свидетель, Ефремов в это время находился на пассажирском сиденье и держался за горло. На шее у него был красноватый след.

Объяснил Кобец и то, почему он раньше не давал показаний. "Я опасался за свою жизнь, ведь тот мужчина мне угрожал", - сказал свидетель. Но дать показания его все-таки убедил адвокат Пашаев, которому свидетель в итоге доверился.

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