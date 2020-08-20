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20.08.2020 08:46
Рубрика: Общество

В День города в Москве пройдут тренировки по SUP-серфингу

Текст: Любовь Проценко
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Свой 873-й День рождения столица отметит 5 и 6 сентября. И хотя праздник будет проходить без привычного размаха из-за коронавирусной инфекции, не до конца покинувшей город, москвичей и гостей города приглашают прогуляться по десяткам праздничных площадок. Там готовятся и для взрослых, и для детей развлечения на любой вкус. Что точно понравится любителям активного отдыха - это целых десять необычных скейт-парков, тренировки по одному из самых трендовых сейчас видов спорта - SUP-серфингу, а также захватывающие гонки радиоуправляемых моделей и возможность самому научиться управлять роботом-беспилотником.

Фото: Сергей Бабкин/ РГ
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Большие скейт-парки появятся на десяти городских площадках праздника - в 16-м районе Зеленограда, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Митинская, Городецкая, Святоозерская, Ключевая, Перерва, Профсоюзная и Матвеевская. Каждый из них станет уникальным и непохожим на остальные. В них будут стрит-зоны, всевозможные подкаты, бетонные грани для скольжения и боулы.

Взрослые и дети от шести лет смогут прокатиться там на велосипедах BMX, беговелах, самокатах, роликах, скейтбордах. Для новичков тренеры проведут инструктаж, дадут полезные советы и помогут освоить несложные трюки.

Будет возможность попробовать себя и в водных видах спорта: в SUP-серфинге на площадке празднования Дня города в поселении Московский (ТиНАО). На его Центральной площади установят бассейн 25 метров длиной и 7 - шириной. Что самое интересное: по дизайну он повторяет пруд ботанического сада "Аптекарский огород"!

Напомню, что в SUP-серфинге человек стоит на доске (SUP-борде) и катается по воде, гребя веслом, а не руками, как в обычном серфинге. Весь необходимый инвентарь, включая спасательные жилеты, вам выдадут на месте. А инструкторы объяснят все тонкости этой необычной спортивной дисциплины.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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А еще на той же площадке в поселении Московский гости праздника (старше шести лет) смогут поднять в воздух радиоуправляемые модели и даже совершить пару эффектных воздушных пируэтов. Сделают они это в специальных VR-шлемах, передающих изображение из видеокамер на беспилотнике. Мастер-классами программа не ограничится: здесь же пройдут яркие показательные выступления опытных "пилотов" и захватывающие гонки! Их участники принесут с собой радиоуправляемые модели самых разных видов и устроят соревнования на больших скоростях, искусно преодолевая препятствия.

Участие во всех активностях праздника бесплатно. Вход на площадки будет осуществляться по предварительной регистрации.

Подробности, адреса площадок и полное расписание скоро появится на сайте "Московских сезонов".

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