Сотрудников приморского Минпромторга подозревают во взятках

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовные дела по факту дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, посредничества во взяточничестве, совершенного группой лиц по предварительному сговору и получении взятки должностным лицом. Фигурантами стали четверо сотрудников регионального Министерства промышленности и торговли, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установлено в ходе следствия, с 2018 по 2020 годы одно из должностных лиц Минпромторга через группу посредников получало деньги от различных юридических лиц за решения о продлении и выдаче лицензий на продажу алкоголя, в также за то, что не принимало меры по привлечению к административной ответственности предпринимателей, совершивших нарушения в сфере реализации алкоголя.

Отмечается, что по уголовному делу проведены обыски в правительстве, допрошены свидетели, задержаны четверо подозреваемых. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

СК не уточняет фамилии задержанных. Однако, как информировало накануне правительство Приморья, команду действующего губернатора, уволившись по собственному желанию, покинула заместитель министра торговли Елена Коваль. В сообщении подчеркивалось, что к чиновнице имеются вопросы у правоохранительных органов.