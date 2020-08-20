Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.08.2020 07:37
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в России

Текст: Юрий Зубко
Эксперты проанализировали данные о продажах новых и подержанных автомобилей за первое полугодие 2020 года и выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в разных регионах России. Исследование "Авито Авто" оказалось в распоряжении "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Пресс-служба UzAuto Motors.
В Узбекистане автокомпания вернет деньги покупателям из-за высоких цен

Самым распространенным цветом среди российских автомобилистов оказался черный. При этом в 13 регионах страны, в том числе Башкортостане, Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской и Омской областях, наибольшим спросом пользуются не черные, а белые автомобили. Челябинская область оказалась единственным регионом, где первую строчку по популярности занял серебряный цвет.

В топ-5 наиболее популярных цветов кузова, помимо черного и белого, также вошли серебряный, серый и синий. Серебряный цвет занял третье место по востребованности, серому цвету досталась четвертая позиция в рейтинге, а синему - пятая.

Автомобили серебряного цвета за год стали менее популярны: этот цвет был на втором месте по распространенности в 10 областях страны, а спустя год сохранил позицию только в 6 из них. Реже покупать серебряные автомобили стали в Алтайском крае, Ленинградской области, а также Саратовской и Свердловской областях.

Синий цвет вошел в топ-5 наиболее популярных в России, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно. Интересно, что в некоторых областях страны более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых - красного.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Производство вездеходов "Шерп" могут наладить еще в шести странах

Так, зеленые автомобили обогнали красные по востребованности в Алтайском и Пермском крае, Башкортостане, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Ульяновской областях. Противоположная ситуация сложилась в 14 регионах России, в том числе Краснодарском и Красноярском крае, Московской и Ленинградской областях.

Голубой цвет кузова по стране оказался на 10 месте по популярности. Чуть активнее, чем в других областях покупают голубые автомобили в Алтайском крае и Омской области: здесь этот цвет занял не десятую, а девятую позицию по доле продаж.

Наименее популярными в России цветами автомобилей стали желтый, оранжевый, пурпурный и розовый - доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за первое полугодие 2020 составила менее 1%.