Названы самые популярные цвета автомобилей в России

Эксперты проанализировали данные о продажах новых и подержанных автомобилей за первое полугодие 2020 года и выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в разных регионах России. Исследование "Авито Авто" оказалось в распоряжении "Российской газеты".

Самым распространенным цветом среди российских автомобилистов оказался черный. При этом в 13 регионах страны, в том числе Башкортостане, Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской и Омской областях, наибольшим спросом пользуются не черные, а белые автомобили. Челябинская область оказалась единственным регионом, где первую строчку по популярности занял серебряный цвет.

В топ-5 наиболее популярных цветов кузова, помимо черного и белого, также вошли серебряный, серый и синий. Серебряный цвет занял третье место по востребованности, серому цвету досталась четвертая позиция в рейтинге, а синему - пятая.

Автомобили серебряного цвета за год стали менее популярны: этот цвет был на втором месте по распространенности в 10 областях страны, а спустя год сохранил позицию только в 6 из них. Реже покупать серебряные автомобили стали в Алтайском крае, Ленинградской области, а также Саратовской и Свердловской областях.

Синий цвет вошел в топ-5 наиболее популярных в России, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно. Интересно, что в некоторых областях страны более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых - красного.

Так, зеленые автомобили обогнали красные по востребованности в Алтайском и Пермском крае, Башкортостане, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Ульяновской областях. Противоположная ситуация сложилась в 14 регионах России, в том числе Краснодарском и Красноярском крае, Московской и Ленинградской областях.

Голубой цвет кузова по стране оказался на 10 месте по популярности. Чуть активнее, чем в других областях покупают голубые автомобили в Алтайском крае и Омской области: здесь этот цвет занял не десятую, а девятую позицию по доле продаж.

Наименее популярными в России цветами автомобилей стали желтый, оранжевый, пурпурный и розовый - доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за первое полугодие 2020 составила менее 1%.