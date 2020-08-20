Росавиация: Летать за рубеж теперь можно еще из трех российских городов

С 20 августа российские и иностранные авиакомпании смогут осуществлять международные рейсы еще из трех российских городов - Казани, Калининграда и Новосибирска, говорится в сообщении Росавиации. Таким образом, теперь улететь за рубеж можно из шести российских городов.

Напомним, международное сообщение было приостановлено Россией с 27 марта из-за COVID-19. С 1 августа авиасообщение было разрешено с Турцией, Великобританией и Танзанией. Тогда полеты были возобновлены из Москвы, Санкт- Петербурга и Ростова-на-Дону. Они были начаты по двум направлениям - в Лондон и Стамбул.

Первый рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Стамбул улетел утром 1 августа. С 10 августа авиасообщение также открыли напрямую с турецкими курортными городами - Даламаном, Бодрумом и Антальей.