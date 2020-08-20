Яхта "Сибирь", завершающая кругосветку, села на мель в Обской губе

На завершающем этапе кругосветной экспедиции яхта "Сибирь" столкнулась с очередными трудностями. В Обской губе парусник сел на мель. Чтобы выбраться из плена, яхтсменам пришлось вызывать подмогу. Впрочем, спустя время они дали "отбой", поскольку сумели решить проблему самостоятельно.

- К порту Сеяху красиво подходили, под полными парусами. Но приблизиться к земле смогли только на две мили. Мелко, - сообщил "РГ" капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков. - Следовали за катером, который нас встретил. Но прошли не более полукилометра, зарюхались и встали. Только к вечеру, спустя 4,5 часа, выбрались. Мы - без потерь. А у "Жемчужины" (омской яхты, сопровождающей "Сибирь") погнуло стойку пера руля, сейчас еле ворочается балер. Не везет нам с заходами на севере.

По словам капитана, с аналогичной ситуацией экспедиция столкнулась на подходе к поселкам Колгуево, Полярный, острову Белому. Из-за обмеления команде пришлось отменять и сокращать плановые стоянки на всем пути от Нарьян-Мара. Чтобы пришвартоваться к населенным пунктам, необходимых для парусников глубин не хватало.

На сегодняшний день "Сибирь" прошла около трети пути по Обской губе. А поскольку порты Диксона и Сабетты оказались закрытыми из-за коронавируса, идет по маршруту с некоторым опережением. Поэтому планы на участие путешественников в торжественных мероприятиях в Салехарде по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, которые состоятся 5 сентября, остаются неизменными.

Справка "РГ"

Кругосветка яхты "Сибирь" посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Экспедиция завершится в Омске осенью 2020 года, объявленного в России Годом Антарктиды.