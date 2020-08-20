По данным налоговой службы, в 2019 году омичи приобрели двенадцать тысяч автомобилей. Однако c введением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса работа автосалонов была приостановлена, а продажи машин б/у снизились на 14,5 процента. При этом средняя цена подросла на 1,4 процента.

После снятия ряда ограничительных мер авторынок стал оживать. В мае эксперты портала "Дром" зафиксировали рост продаж почти на тридцать процентов по сравнению с апрелем. Впрочем, это на тринадцать процентов меньше, чем в это же время год назад. К концу 2020-го ситуация коренным образом не изменится, предполагают эксперты.

Однако, по данным аналитического агентства "Автостат", средняя степень износа личного автотранспорта в Омске превышает семьдесят процентов. Для сравнения: в Тюмени - около пятидесяти.

- Обновить личный автопарк сейчас - правильное решение. Предпосылок к дальнейшему снижению цен немного. Основной шок для рынка проходит, а после снятия карантинных ограничений рост цен может возобновиться, - отмечает аналитик автопортала Игорь Олейников.

Самые востребованные на вторичном рынке сегодня "Лады" - "Приора", "Самара 2114", "Калина", а также "семерка" и "десятка". Из иномарок чаще всего покупают Toyota Corolla, Chevrolet Niva, а также Ford Focus.

На эту тенденцию оперативно отреагировали СТО. Те, которые прежде специализировались на ремонте иномарок, вынуждены переориентироваться на изделия российского автопрома. Тем более что с запчастями проблем нет.

Однако, в соответствии с изменениями в техническом регламенте "О безопасности колесных транспортных средств", с 2021 года российские автовладельцы не смогут использовать для ремонта и обслуживания своих машин подержанные запчасти.

- Новый техрегламент подогревает жаркие споры и вызывает у автомобилистов массу вопросов. В частности, очевиден нонсенс, когда стоимость той же коробки передач может сравняться с ценой самой машины. Ведь новая деталь нередко стоит в десять раз больше, чем бывшая в употреблении. И смысла ее ставить на подержанный автомобиль нет никакого. Срок годности машины определяется главным образом пробегом, и за новую коробку покупатель больше платить не станет, - пояснил корреспонденту "РГ" менеджер сетевого автосервиса Сергей Максименко. - В последнее время возникает еще одна проблема. При заказе новой коробки передач через официального дилера из той же Германии присылают не новую, а восстановленную из бывшей в употреблении детали. И такая покупка также в регламент не вписывается.

По словам специалистов, складывающаяся ситуация будет стимулировать автомобилистов экономить на ремонте. СТО уже ощущают сокращение числа клиентов. Но пока это, скорее всего, связано с режимом удаленной работы, на которую перешли многие автовладельцы.

Между тем за 2019-й УФНС начислило физическим лицам Омской области транспортный налог на общую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей, что на пять процентов больше, чем годом ранее. Всего в списке налогооблагаемых зафиксировано 694 572 транспорт-ных средства (это не только легковые автомобили, но и грузовики, фуры, тракторы), что на 11 534 больше, чем в 2018 году и почти на 33 тысячи больше, чем в 2017-м.

В Омске, по данным ГИБДД, на начало этого года было зарегистрировано 332 800 личных автомобилей. Иными словами, машиной владеет каждый третий житель города. Более половины парка - мощностью до ста лошадиных сил. При этом в прошлом году на 28 процентов выросло количество дорогих автомобилей.

Между тем

По данным компании "Авито", 73 процента омичей при выборе машины руководствуются ценой, 63 - надежностью, 62 - топливной экономичностью, 46 процентов - мощностью двигателя. На размер транспортного налога обращают внимание 36 процентов автолюбителей, на экологичность машины - пять процентов.

На первом месте в списке предпочитаемых опций стоит сигнализация - ее отметили 63 процента опрошенных. 79 процентов выбрали кондиционер, 52 процента - подогрев сидений. За USB-разъем свой голос отдали 60 процентов респондентов. 55 процентов хотели бы иметь штатную навигацию и камеру заднего вида, 66 - сигнализацию с автозапуском, 44 - систему контроля слепых зон. Только 19 процентов опрошенных омичей готовы довериться системе автоматической парковки. Престижность бренда интересует лишь каждого десятого водителя.