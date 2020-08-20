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20.08.2020 15:01
Рубрика: Власть

В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления

Текст: Кира Латухина

В Кремле знают из СМИ о том, что политик Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии и желают ему скорейшего выздоровления.

"СМИ размещают много информации об этом, мы также ее читаем​​​. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве", - добавил он и предложил дождаться результатов анализов, которые помогут медикам определить, что произошло и что стало причиной потери сознания.

"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков. "Врачи прекрасно работают по лечению пациента, делают все возможное и необходимое и они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит", - также заметил он.

Специальных докладов президенту не было, вся информация есть в мониторингах СМИ, которые получает глава государства. Врачи регулярно информируют о том, что они делают и в каком состоянии находится пациент - эта информация доступна абсолютно всем, и главе государства в мониторингах, пояснил Песков.

В Кремле готовы рассмотреть обращение о отправке Навального в зарубежную клинику, если оно поступит. "Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал Песков.

Напомним, что Навальный находится в Омске в больнице, медики называют одной из возможных причин тяжелого состояния больного отравление.

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