Глава Дербентского района Дагестана осужден на четыре года колонии

Новости

Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей 19:01
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 18:52
Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев 18:50
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 18:48
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 18:33
Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы 18:30
В Москве осудили киллера за убийство трех человек 18:26
Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта 17:31
В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей 17:12
Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу 17:09
Беременных женщин вакциной от COVID-19 прививать не будут 17:02
В Кремле отметили факты вмешательства в дела Беларуси извне 16:58
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Путин оценил влияние санкций по Крыму 16:48
В Польше назвали имя кандидата на пост главы МИД 16:38
Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси 16:31
В Анталье начали чипировать морских черепах 16:24
Руководителем Рособрнадзора назначен Анзор Музаев 16:09
Из-за аварии на западе МКАДа на 2 км растянулась пробка 16:07
Хуснуллин пообещал проверить ход восстановительных работ в Иркутской области 16:00
Восемь молодых зубров выпустили в Турмонский заказник в Алании 15:55
В Китае произошла утечка хлора 15:55
Актер рассказал о шестом сезоне "Острых козырьков" 15:51
Мишустин провел второй за два дня разговор с премьером Беларуси 15:43
Зенитную ракетную систему "Антей-4000" впервые покажут на "Армии-2020" 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 18:59
Рубрика: Происшествия

Глава Дербентского района Дагестана осужден на четыре года колонии

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Глава Дербентского района Магомед Джелилов и депутат муниципалитета Акиф Балаханов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 286 и 33 УК РФ - превышение должностных полномочий, а также пособничество превышению должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В Дагестане чиновников поймали на поддельных справках об инвалидности

Приговором суда Джелилову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на два года. Балаханов приговорен к трем годам лишения свободы условно.

По информации ведомства, преступление было выявлено в рамках работы правоохранительных органов по декриминализации Северо-Кавказского региона. Как выяснили следователи, в 2017 году глава района незаконно и безвозмездно передал Балаханову в собственность земельный участок, принадлежащий Дербентскому району. Сам депутат представил документы от имени подставного лица.

Магомед Джалилов в 2018 году был отстранен от должности главы района и помещен под домашний арест по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков на сумму более двух миллионов рублей. Однако следствию не удалось доказать причастность чиновника к хищениям, и обвинения против него были сняты.

На Алтае поймали на взятке еще одного борца с коррупцией

Более того, Джелилов через суд вернулся к работе главы района. Поработать ему удалось несколько месяцев, так как следствие вновь предъявило Джелилову обвинения в незаконной передаче в собственность земельных участков. Чиновника вновь арестовали.

Исполняющим обязанности главы Дербентского района был назначен Фуад Шихиев. Но и он в августе этого года был задержан и арестован за незаконную продажу земельных участков.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные
В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников