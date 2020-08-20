Глава Дербентского района Дагестана осужден на четыре года колонии

Глава Дербентского района Магомед Джелилов и депутат муниципалитета Акиф Балаханов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 286 и 33 УК РФ - превышение должностных полномочий, а также пособничество превышению должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Приговором суда Джелилову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на два года. Балаханов приговорен к трем годам лишения свободы условно.

По информации ведомства, преступление было выявлено в рамках работы правоохранительных органов по декриминализации Северо-Кавказского региона. Как выяснили следователи, в 2017 году глава района незаконно и безвозмездно передал Балаханову в собственность земельный участок, принадлежащий Дербентскому району. Сам депутат представил документы от имени подставного лица.

Магомед Джалилов в 2018 году был отстранен от должности главы района и помещен под домашний арест по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков на сумму более двух миллионов рублей. Однако следствию не удалось доказать причастность чиновника к хищениям, и обвинения против него были сняты.

Более того, Джелилов через суд вернулся к работе главы района. Поработать ему удалось несколько месяцев, так как следствие вновь предъявило Джелилову обвинения в незаконной передаче в собственность земельных участков. Чиновника вновь арестовали.

Исполняющим обязанности главы Дербентского района был назначен Фуад Шихиев. Но и он в августе этого года был задержан и арестован за незаконную продажу земельных участков.