В Дагестане чиновников поймали на поддельных справках об инвалидности

Сотрудниками Главного управления МВД России по СКФО совместно с дагестанскими коллегами в одном из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан выявлена преступная группа, за взятки оформлявшая незаконное установление либо продление инвалидностей гражданам, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО.

В состав организованной группы входили руководитель бюро, три врача и медицинский регистратор. Суммы взяток варьировались от 15 до 35 тысяч рублей.

В отношении сотрудников бюро возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Получение взятки".

"РГ" писала о том, что ранее в Дагестане был задержан руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Магомед Махачев.

Он был объявлен в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Получение взятки организованной группой" и "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, нанеся ущерб Пенсионному фонду России на 24 млн рублей.

Впоследствии глава Дагестана Владимир Васильев рассказал, что в регионе благодаря проверке списков инвалидов удалось сэкономить 900 миллионов рублей.