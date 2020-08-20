В министерстве финансов Ингушетии прошли обыски

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Ингушетии проводят обыски в министерстве финансов региона и республиканском онкологическом диспансере, - сообщает МВД Ингушетии.

Причины обысков не называются. Как информирует пресс-служба МВД, "в ходе проведения обысковых мероприятий по обоим адресам изъята служебная документация, детальное исследование которой позволит пролить свет на некоторые темные дела".

Не исключено, то обыски связаны с деятельностью бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева.

В ноябре 2019 года он был признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.

Так как подсудимый на оглашение приговора не явился, его объявили в федеральный розыск.

Впоследствии Цечоева задержали, он был отправлен под домашний арест.