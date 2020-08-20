Крымский астроном-любитель открыл новую комету в Солнечной системе

Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов в августе открыл новую комету в Солнечной системе. Кроме того, ему же принадлежит сделанное в этом месяце открытие довольно крупного астероида, ранее неизвестного науке. Оба открытия астроном сделал, наблюдая за небом через телескоп, который сам сконструировал, передает РИА Новости.

Открытие юбилейной, 10-й по счету, кометы Борисов сделал в ночь с 17 на 18 августа.

- Уже вышел циркуляр малых планет с наблюдением кометы другими обсерваториями, - рассказал астроном-любитель. - Комета получила название С2020 Q1 Borisov.

Ее звездная величина равна 17, а наблюдать комету можно в северном полушарии в созвездии Возничего. Параметры новой кометы будут уточнены после того как обсерватории в разных уголках мира на протяжении полугода будут вести за ней наблюдение. После этого буква "С" в ее обозначении вероятнее всего будет заменена на "Р", что значит периодическая.

Также в начале августа крымский астроном-любитель открыл астероид, который, как он полагает, имеет размер около 200 метров. Однако это небесное тело не опасно для Земли, поскольку находится на ее орбите.

Напомним, год назад, в августе 2019 года, Геннадий Борисов открыл первую в истории межзвездную комету, названную в его честь. Свое открытие астроном сделала 30 августа 2019 года на границе созвездий Рыси и Рака. За это открытие он был внесен в книгу рекордов Гиннесса. А Всекитайское научно-техническое общество включило снимок кометы 2I/Борисова, сделанный межзвездным телескопом "Хаббл" в топ-10 важнейших научно-технических достижений 2019 года. Известно также, что только три человека в мире открыли комет больше, чем россиянин Геннадий Борисов.