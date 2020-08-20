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20.08.2020 16:36
Рубрика: Власть

Путин рассказал о перспективах "регуляторной гильотины"

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин делает все, чтобы со следующего года заработал "регуляторная гильотина", которая позволит ликвидировать административные препоны.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

На видеовстрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва замгубернатора Севастополя Мария Литовко напомнила, как глава государства поддержал ее идею по развитию яхтенного туризма.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Крым в целом и Севастополь в частности - как раз то место, где яхтенный туризм может и должен развиваться активно", - кивнул Владимир Путин.

Президент уточнил, что еще нужно сделать. Выяснилось, что это вопросы инфраструктуры и законодательства.

"Имейте в виду, что бюрократических рогаток будет еще достаточно много, поэтому вы настраивайтесь на серьезную работу по преодолению этих препятствий", - предупредил Путин, добавив, что делает все, чтобы с 2021 года заработала регуляторная "гильотина" по избавлению от административных ограничений.

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