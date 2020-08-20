Путин рассказал о перспективах "регуляторной гильотины"

На видеовстрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва замгубернатора Севастополя Мария Литовко напомнила, как глава государства поддержал ее идею по развитию яхтенного туризма.

"Крым в целом и Севастополь в частности - как раз то место, где яхтенный туризм может и должен развиваться активно", - кивнул Владимир Путин.

Президент уточнил, что еще нужно сделать. Выяснилось, что это вопросы инфраструктуры и законодательства.

"Имейте в виду, что бюрократических рогаток будет еще достаточно много, поэтому вы настраивайтесь на серьезную работу по преодолению этих препятствий", - предупредил Путин, добавив, что делает все, чтобы с 2021 года заработала регуляторная "гильотина" по избавлению от административных ограничений.