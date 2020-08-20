Ростуризм: В Крыму и Краснодарском крае отдохнули около 4 млн человек

За первые два летних месяца на курортах Краснодарского края и Крыма отдохнуло около четырех миллионов туристов, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Летний сезон состоялся, люди отдохнули. На юге России - в Краснодарском крае и в Крыму - отдохнули порядка четырех миллионов человек. И это данные только за июнь-июль", - сказала Догузова в эфире телеканала "Россия-24".

При этом сезон планируется растянуть на осень, потому пока подводить итоги рано, добавила она. По словам главы Ростуризма поддержит внутренний туризм программа кэшбека, то есть частичной компенсации стоимости туров по России.

Но о восстановлении туристской отрасли пока говорит рано, заметила Догузова.