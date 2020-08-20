В Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу двух леопардов

"Жизнь в дикой природе начнут сразу двое этих прекрасных животных, - отметил президент Русского географического общества Сергей Шойгу. - Приятно осознавать, что это событие приурочено к 175-летию РГО".

Непосредственно в церемонии выпуска животных участвовали замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, руководитель Краснодарского отделения РГО Иван Чайка, первый зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, директор WWF России Дмитрий Горшков, руководитель Кавказского заповедника Сергей Шевелев и директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.

Воля для леопардов - брутального самца Кодора и самочки-очаровашки Лабы - началась с незабываемого события: полета над горами. Таким образом леопардов в деревянных клетках доставили вертолетом на склон горы Ятыгварта.

Обоим леопардам чуть за два года (появились на свет в июле 2018 года). Просто так выпускать их на волю нельзя. Если в условиях вольера леопардов специально не подготовить, то на свободе они просто умрут с голоду. Дело в том, что ментально этот вид хищников философски воспринимает жизнь и дары природы. Если понимают, что регулярно будут находить еду в кормушке, то не станут охотиться ни при каких условиях. Таиться, устраивать засаду, мчаться за добычей - да зачем?

И вообще, это удивительные животные: способны спустя годы разлуки узнавать кровных родственников, проявлять к ним радушие, даже если те зашли на их территорию (как и у всех кошачьих, у них свой ареал обитания, который принято метить и охранять). Поэтому подготовка к выпуску на свободу затянулась на несколько месяцев, а затем хищникам пришлось… сдавать экзамены в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Читай: доказывать, что ты все еще хищник.

Как они питаются и вообще где находятся, люди узнают благодаря их спутниковым ошейникам. Кстати, в ближайшие дни состоится выпуск еще двух леопардов в Северной Осетии-Алании.

Термин "переднеазиатский" по отношению к леопарду может вызвать недоумение, но это говорит лишь о том, что эти животные обитают в западной части Азии. И вообще, по части терминологии с этим видом леопардов много занятного. В Красную книгу Российской Федерации они занесены под именем Panthera pardus ciscaucasica. "Пантера" в переводе не нуждается, пантера она во всех языках пантера. А последнее слово в названии наиболее логично, ciscaucasica с латыни можно перевести как "Предкавказье". Но вот pardus это... тоже пантера! На латыни. Ну, или как вариант, барс или леопард.

Получается: пантера пантерная предкавзказская - согласитесь, необычно.

Но и это еще не все. Любой человек читал или слышал о поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Ну, это где: "Облаченный в шкуру тигра и в такой же шапке странной, он сидел и горько плакал, этот витязь чужестранный". Он - это Тариэл, самый витязь в тигровой шкуре.

Только персонаж легендарной поэмы носил на самом деле шкуру не тигра, а леопарда. Да, того самого Panthera pardus ciscaucasica.

Собственно, это даже не ошибка переводчиков. В 1917 году в России поэма Руставели была издана в России в переводе Константина Бальмонта. Называлась абсолютно правильно и корректно: "Носящий барсову шкуру: Грузинская поэма XII века". Но в дальнейшем переводчики зачем-то решили нарядить главного героя в тигриную шкуру. Наверное, просто звучит красивее.

Хотя тигров на Кавказе не было, а вот леопардов в описываемые исторические события - пруд пруди.

Но затем их популяция стремительно снижалась. Причина банальна: на них можно было охотиться, причем фактически без ограничений. И не только убивать пулями, но и ловить в капканы. И что еще хуже: не возбранялось использовать откровенно-варварские отравленные приманки.

Одновременно сокращалась и поголовье животных, которыми леопард кормится.

После революции в России у кавказского леопарда еще некоторое время сохранялось последнее убежище - охраняемая зона "Великокняжеская кубанская охота", где охота была запрещена. В переводе на современный язык, это заповедник или заказник. Советская власть какое-то время стремилась сохранить редкие виды животных, но с браконьерством боролись тогда неэффективно. Леопарды стали вымирающим видом.

Но все-таки этого хищника удалось сохранить. В том числе и благодаря поддержке на высшем уровне. Идею Центра восстановления леопарда на Кавказе поддержал президент России.

"Посещая Центр в 2014 году, он отмечал, какая это сложная и тонкая работа, - рассказал Сергей Шойгу. - И я рад осознавать, что каждодневная напряженная работа приносит плоды. Хочу поблагодарить всех участников этой программы - ученых, сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии, Центра восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, работников тех заповедников, которые станут новым домом для животных. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем защитить этих грациозных кошек и поможем им снова заселить свою естественную среду обитания".

По оценке экспертов, Кодор и Лаба не только смогут охотой добывать себе пропитание, но и будут избегать человека и домашний скот. Это важно для всех: и для леопардов, и для людей. Жить все хотят.