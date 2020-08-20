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20.08.2020 14:52
Рубрика: Власть

В Югре открыли кружки и общественные бани

Текст: Татьяна Воробьева

Режим самоизоляции для пожилых югорчан, для имеющих серьезные заболевания и для женщин в положении продлен до шестого сентября. Вместе с тем в регионе с сегодняшнего дня снимается ряд ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает департамент общественных и внешних связей, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, возобновляют работу организации дополнительного образования и бани общего пользования.

У работников, прибывающих в регион, должно быть электронное уведомление, они должны быть обследованы на COVID-19 - такие рекомендации даны предприятиям и бизнесменам-частникам. Но лучше всего, если есть такая возможность, обеспечить дистанционную работу приезжающих специалистов.

Кстати

За последние сутки в Югре зарегистрировано 84 новых случая коронавирусной инфекции в 14 муниципальных образованиях (больше всего в Нижневартовске - 24). Суммарно лабораторно подтвержденных случаев на сегодня - 18 831

По сообщению оперштаба, за последние сутки выздоровели и были выписаны из больниц 174 человека (за весь период пандемии - 16 989).

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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