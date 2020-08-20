России предсказали доминирование на мировом рынке зерна

В этом году Россия может собрать второй по величине урожай зерновых за всю историю. Об этом сообщает агентство Bloomberg, после опроса ведущих мировых аналитиков зернового рынка.

"Аналитики мирового рынка зерна повышают оценки производства, так как сбор урожая продолжается, и ожидается, что он станет вторым по величине в России за всю историю. Страна уже продает зерно более чем в 100 стран и доминирует на ключевом египетском рынке, где в этом сезоне румынское и французское зерно пока остаются в стороне", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что мировой рынок в данный момент испытывает потрясение из-за неурожая в Европейском союзе, возникшем на фоне пандемии коронавируса и экстремальных погодных изменений. Тем не менее эксперты уверены, что дефицита на рынке не образуется, поскольку Россия и несколько других стран, в частности Австралия, смогут возместить эти потери.

"Поскольку Россия продает больше на традиционные рынки экспортеров ЕС, такие как Северная Африка и Ближний Восток, это может оставить меньше зерна, доступного для поставок в Азию, что также положительно скажется на продажах в Австралии", - цитирует агентство президента исследовательской компании Strategie Grains Андре Дефуа.

Напомним, что согласно последнему прогнозу Минсельхоза США российский экспорт зерновых в этом сезоне вырастет на 10%.

Как ранее сообщала "РГ", по итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия экспортировала продукции АПК на сумму более $13 млрд - на $2 млрд долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.