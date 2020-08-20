России предсказали доминирование на мировом рынке зерна

"Аналитики мирового рынка зерна повышают оценки производства, так как сбор урожая продолжается, и ожидается, что он станет вторым по величине в России за всю историю. Страна уже продает зерно более чем в 100 стран и доминирует на ключевом египетском рынке, где в этом сезоне румынское и французское зерно пока остаются в стороне", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что мировой рынок в данный момент испытывает потрясение из-за неурожая в Европейском союзе, возникшем на фоне пандемии коронавируса и экстремальных погодных изменений. Тем не менее эксперты уверены, что дефицита на рынке не образуется, поскольку Россия и несколько других стран, в частности Австралия, смогут возместить эти потери.
"Поскольку Россия продает больше на традиционные рынки экспортеров ЕС, такие как Северная Африка и Ближний Восток, это может оставить меньше зерна, доступного для поставок в Азию, что также положительно скажется на продажах в Австралии", - цитирует агентство президента исследовательской компании Strategie Grains Андре Дефуа.
Напомним, что согласно последнему прогнозу Минсельхоза США российский экспорт зерновых в этом сезоне вырастет на 10%.
Как ранее сообщала "РГ", по итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия экспортировала продукции АПК на сумму более $13 млрд - на $2 млрд долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.