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20.08.2020 09:56
Рубрика: Экономика

России предсказали доминирование на мировом рынке зерна

Текст: Светлана Ментюкова
В этом году Россия может собрать второй по величине урожай зерновых за всю историю. Об этом сообщает агентство Bloomberg, после опроса ведущих мировых аналитиков зернового рынка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Аналитики мирового рынка зерна повышают оценки производства, так как сбор урожая продолжается, и ожидается, что он станет вторым по величине в России за всю историю. Страна уже продает зерно более чем в 100 стран и доминирует на ключевом египетском рынке, где в этом сезоне румынское и французское зерно пока остаются в стороне", - говорится в сообщении.

Россия начала продавать зерно в новые страны

Там также отмечается, что мировой рынок в данный момент испытывает потрясение из-за неурожая в Европейском союзе, возникшем на фоне пандемии коронавируса и экстремальных погодных изменений. Тем не менее эксперты уверены, что дефицита на рынке не образуется, поскольку Россия и несколько других стран, в частности Австралия, смогут возместить эти потери.

"Поскольку Россия продает больше на традиционные рынки экспортеров ЕС, такие как Северная Африка и Ближний Восток, это может оставить меньше зерна, доступного для поставок в Азию, что также положительно скажется на продажах в Австралии", - цитирует агентство президента исследовательской компании Strategie Grains Андре Дефуа.

Напомним, что согласно последнему прогнозу Минсельхоза США российский экспорт зерновых в этом сезоне вырастет на 10%.

Как ранее сообщала "РГ", по итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия экспортировала продукции АПК на сумму более $13 млрд - на $2 млрд долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика АПК

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