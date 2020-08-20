Актер рассказал о шестом сезоне "Острых козырьков"

Ирландский актер Эммет Джей Скэнлэн, воплощающий образ Билли Грэйда, одного из второстепенных героев сериала "Острые козырьки", рассказал о грядущем шестом сезоне.

Британский таблоид The Sun приводит его слова: съемки "невероятного" шестого сезона начнутся уже в январе-феврале следующего года, чтобы успеть к концу декабря, так как именно на это праздничное время и намечена долгожданная премьера.

В новом сезоне зрители снова увидят на экранах несравненную Хелен МакКрори в роли тети Полли, к Киллиану Мерфи, блистательно воплощающему образ Томми Шелби, присоединится большая часть семейства - Пол Андерсон (Артур Шелби), Финн Коул (Майкл Грей), Софи Рандл (Ада Торн). Энтони Бирн между тем станет первым повторно приглашенным режиссером сериала.

Бирн сделал загадочное заявление о том, что зрителей ждет появление нового женского персонажа, таинственного и очень непростого. По его словам, подобных героев в "Козырьках" еще не было, таинственная незнакомка чем-то похожа на Мосли, разделяет его взгляды, и именно она бросит очередной вызов Томми. Кроме того, первый эпизод шестого сезона получит название "Черный день" (Black Day), что бы это ни значило.