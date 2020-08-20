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20.08.2020 05:55
Рубрика: В мире

СМИ: Турция нашла газовые месторождения в Черном море

Принадлежащие Турции буровое судно "Фатих" обнаружило в Черном море несколько газовых месторождений. Речь идет об участке "Дунай-1", который находится недалеко от границ Болгарии и Румынии.

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Еще одно месторождение найдено у берегов самой Турции - в районе города Кыркларели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал Habertürk. По предварительным данным, залежи природного газа "хорошего качества".

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что для страны наступает "новая эра". Политик пообещал 21 августа сообщить "очень хорошую новость".

Напомним, Турция возобновила геолого-разведочные работы в Средиземном море в начале августа. Выполнять поставленную задачу отправили буровое судно "Барбарос Хайреттин". Ранее Анкара объявили о намерении наладить добычу углеводородов вблизи греческих островов.

В мире Ближний Восток Турция

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