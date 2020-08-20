Стала известна дата презентации нового iPhone

Компания Apple раньше времени раскрыла дату презентации новой линейки iPhone. Она пройдет уже совсем скоро, 10 сентября в 20:15 по московскому времени. Об этом пишет портал Appleinsder.com.

Читатель ресурса обратил внимание на тестовое видео на официальном канале Apple на YouTube. Позднее информация была удалена из общего доступа. Как отмечает издание, день недели и время начала презентации не совсем вписываются в традиции Apple. Кроме того, трансляция обычно начинается за час до события. Вышеупомянутые факты ставят подлинность утечки под вопрос.

Ранее Apple объявила о том, что выход iPhone 12 может задержаться. В качестве еще одной даты называлось 12 октября.