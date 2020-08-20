Tesla запатентовала систему стеклоочищения с одним "дворником"

Компания Tesla запатентовала новую технологию стеклоочищения, которая на сегодняшний может считаться уникальной для автомобильной отрасли. Патент датирован мартом прошлого года, но обнародован он был только сейчас.

У основания лобового стекла есть направляющие, вдоль которых благодаря эффекту магнитной левитации двигается единственная щётка стеклоочистителя. Когда "дворник" не нужен, он при помощи отдельного механизма складывается под краем лобового стекла.

С точки зрения энергопотребления, что актуально для электромобилей, такой тип стеклоочистителя эффективнее. Во-вторых, отсутствие моторов, приводящих в движение щётки, исключает из конструкции ещё один узел с изнашиваемыми компонентами. В-третьих, запатентованный "дворник" работает по всей площади стекла и не оставляет неочищенных зон.

Появится ли запатентованное решение на серийных машинах Tesla, пока неизвестно.