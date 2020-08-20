Трамп: Американские военные в основном вышли из Ирака

Соединенные Штаты в основном вышли из Ирака. Об этом во время пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что в этой стране осталось очень мало американских военнослужащих.

Хозяин Белого дома пообещал покончить с "нелепыми бесконечными войнами", подчеркнув, что это было худшее решение в истории его страны. По мнению Трампа, американских военных никогда не должно было быть на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.

Говоря об Афганистане, президент США заявил, что переговоры идут очень хорошо, и Вашингтон снизил военное присутствие. "Мы действуем там как полиция уже 19 лет. Пора нашим солдатам возвращаться домой", - добавил Трамп.

Ранее стало известно, что Вашингтон выделит Ираку еще 204 миллиона долларов. Большую часть средств направят в сферу здравоохранения. Также за счет этих денег будут строить новые дома, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся. По словам госсекретаря США Майка Помпео, это дополнительная гуманитарная помощь народу Ирака.