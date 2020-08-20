Трамп призвал бойкотировать шины Goodyear. Кажется, он погорячился

Дональд Трамп призвал американцев бойкотировать шины Goodyear, а также пообещал отказаться от их использования на своем лимузине. Кажется, американский президент в очередной раз погорячился.

"Не покупайте шины Goodyear! Они объявили запрет на кепки Make America Great Again. Можно взять лучшие шины гораздо дешевле! (Это дело рук радикальных левых демократов. В эту игру могут играть двое, и мы должны начать играть прямо сейчас!)" - написал американский президент в своем Twitter.

Столь бурную реакцию Трампа вызвало появление в СМИ фотографии, якобы сделанной на корпоративном тренинге Goodyear по толерантности. Там показывался слайд, где лозунги Black Lives Matter и символика ЛГТБ были обозначены как приемлемые, а вот Blue Lives Matter (Жизнь полицейских тоже важна), All Lives Matter (Все жизни важны) и Make America Great Again отмечались как недопустимые.

Goodyear уже открестилась от вызвавшей скандал презентации, заявив, что не имеет к ней никакого отношения. При этом в компании отметили, что просят своих сотрудников отказаться от выражения политических взглядов на рабочем месте, и поддерживают как равенство, так и силы правопорядка.

Таким образом, непонятно, насколько справедлив гнев Трампа в отношении шинников, но есть еще один нюанс. Шины Goodyear, установленные на лимузине Трампа, от которых он хочет отказаться - особенные, разработанные специально для него. Очевидно, что разработка подобной "резины" другой компанией займет определенное время - до окончания президентского срока точно не успеть - и будет стоить приличных денег, что вряд ли одобрят налогоплательщики.