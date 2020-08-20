Ученые назвали лучшее средство от инфекций верхних дыхательных путей

Мед - лучшее средство от инфекций верхних дыхательных путей (ИВДП) по сравнению с другими традиционными на Западе методами лечения этой группы недугов. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, проанализировавшие и обобщившие результаты 14 исследований на эту тему, сообщает портал Medical Xpress.

Одна из актуальных проблем современной медицины - растущая устойчивость бактерий к разрабатываемым против них препаратам. Согласно некоторым исследованиям, чем чаще врачи назначают пациентам такие лекарства, тем быстрее бактерии вырабатывают против них иммунитет. Причем зачастую препараты выписываются на всякий случай или потому, что этого требуют пациенты. Одним из таких случаев являются ИВДП, подавляющее большинство которых вызывается вирусами, а не бактериями. Поэтому сейчас идет поиск альтернативных средств против этих инфекций, а ученые все чаще обращают внимание на мед.

Это традиционное средство против простуды используется людьми на протяжении тысячелетий, а исследователи из Оксфорда решили оценить его эффективность более точно. В целом команда изучила данные 14 клинических испытаний, проверяющих эффективность лечения ИВДП медом, в которых участвовал 1761 пациент.

Испытания включали в себя практически все традиционные средства, такие как отпускаемые без рецепта лекарства от простуды и носовых пазух, а также антибиотики и мед. И именно последний оказался лучшей терапией среди всех протестированных. Помимо того, что мед более эффективен при лечении кашля (на 36 процентов лучше с точки зрения снижения частоты и на 44 процента лучше с точки зрения уменьшения тяжести кашля), он также привел к сокращению средней продолжительности инфекции на два дня.

Исследователи отмечают, что мед помогает при лечении ИВДП, потому что содержит перекись водорода, убивающую бактерии, что также делает его полезным в качестве местного средства для лечения порезов и царапин. Помимо этого мед имеет правильную консистенцию - благодаря густоте он покрывает рот и горло, снимая раздражение.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в BMJ Evidence-based Medicine.