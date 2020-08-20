Универсал Subaru Levorg оказался самой прогрессивной моделью

Компания Subaru представила универсал Levorg нового поколения. Новинка вслед за Impreza переехала на модульную платформу Subaru Global Platform и стала первой моделью, которая получила новый турбированный оппозитный мотор объёмом 1.8 литра.

Новая генерация универсала длиннее предшественника на 65 мм - от бампера до бампера насчитывается 4755 мм, ширина и высота увеличились на 15 мм - до 1795 и 1500 мм соответственно. Дорожный просвет составляет - 145 мм. Объём багажного отделения - 495 литров.

Стандартная версия модели оснащена передней подвеской со стойками McPherson, сзади - двурычажка. Subaru Levorg STI Sport имеет электронноуправляемые амортизаторы (впервые на моделях бренда) и систему выбора режимов движения с пятью вариантами настроек ездовой электроники.

Оппозитный турбомотор объёмом 1.8 литра (CB18) оснащён системой непосредственного впрыска топлива и имеет мощность 177 л.с. (300 Нм). В паре с ним работает клиноцепной вариатор Lineartronic. Привод у Subaru Levorg - полный, с муфтой подключения передних колёс.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Универсал получил комплекс EyeSight нового поколения, который в "базе" умеет автоматически тормозить и удерживать автомобиль в пределах полосы.

Опционально Levorg можно укомплектовать системой EyeSight X с расширенным функционалом: скорость автомобиля подстраивается в соответствии с дорожной обстановкой и рельефом местности, на трассе водитель может убрать руки с рулевого колеса на определённое время для передышки.

Мультимедийный комплекс Starlink с планшетом диагональю 11.6 дюйма не в новинку - такой же устанавливается на новые Legacy и Outback, а вот виртуальная комбинация приборов - такого на моделях Subaru ещё не было. Также на Levorg дебютировала бесконтактная система открывания багажника, но фокус с проведением ноги под задним бампером не пройдёт: для активации электропривода нужно приложить любую часть тела к шильдику на пятой двери.

Старт продаж нового Subaru Levorg запланирован на октябрь. В России модель не представлена.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Фото: Пресс-служба Subaru.