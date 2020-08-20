В Беларуси открыт очередной охотничий сезон

Правда, в этот 40-дневный период, уточняет агентство, существует и определенный регламент. В частности, разрешено добывать только взрослых самцов и животных трофейного качества. Помимо этого, можно стрелять в селекционных животных без учета пола и возраста.

Что касается методов охоты, пояснили в БООР, то, во-первых, разрешен ружейный из засады, с подхода в течение суток. Кроме того, можно охотиться и с подманиваем (на вабу). Правда, этот способ станет актуальным только с начала сентября - в период гона лося и оленя.

Стоит напомнить, что при охоте на эти два вида и лань разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше трех тысяч джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты.

А вот при охоте на косулю требуется оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тысяч дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Кстати, в охотничьих угодьях белорусского общества, по последним данным, обитает 20,8 тысячи лосей и 8,1 тысячи благородных оленей. Каждый год охотники добывают около 3,8 тысячи особей лося и около 500 оленя. Будет к месту добавить, что только в прошлом году структуры БООР закупили 459 особей благородного оленя для формирования новых популяций этого вида.

Как уже информировал "СОЮЗ ", только для иностранных граждан в прошлом году было организовано около 900 туров, а всего лесные просторы посетили в 2019 году более двух тысяч охотников, среди которых 85 процентов составляли любители меткой стрельбы из Союзного государства.