В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных мотоциклистов

С предложением увеличить ответственность мотоциклистов за слишком шумный байк выступил зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов.

Депутат предлагает увеличить штраф с сегодняшних 500 рублей до 5 тысяч. По его мнению, нынешняя санкция, да еще с возможностью заплатить половину суммы, неэффективна.

"Купил гражданин себе Harley-Davidson за 30 тысяч долларов - он может себе позволить заплатить 250 рублей штрафа, он их и не чувствует. Ощутимо, когда ему инспектор выпишет штраф не 500 рублей, а 5 тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует", - цитируют Михаила Старшинова РИА Новости.

Действительно, некоторые недобросовестные мотоциклисты устанавливают на свою технику прямоточные глушители, которые двигатель не глушат вовсе. Но за такое усовершенствование можно поплатиться не только штрафом за повышенную шумность, но и за внесение изменений в конструкцию. А это может грозить прекращением регистрации - довольно серьезное наказание.

Надо сказать, что Старшинов не первый, кто выступает с таким предложением. Каждый год кто-нибудь из депутатов выдвигает свой вариант "усмирения" оглушающих мотоциклов. Причем наказания предлагают одно другого жестче. Так, Михаил Брячак предлагал установить для них штраф в 10 тысяч рублей. А глава московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский вбросил идею создать "шумовую полицию". Но дальше предложений дело пока не идет.

Дело в том, что штраф должен быть не столько адекватен той цели, которую он преследует, как считает Михаил Старшинов, он должен быть соразмерен степени опасности того или иного нарушения. Например, за проезд на красный свет у нас штраф 1000 рублей. А это куда более опасное нарушение, чем несоответствие шума требованиям ГОСТа.

Кстати, поясним, что для мотоциклов уровень шума установлен Техническим регламентом Таможенного союза. Он не должен превышать 96 дБА. Но этот уровень шума при производстве мотоцикла измеряется в лабораторных условиях, в идеальной тишине и на не самых высоких оборотах двигателя - соответствующих движению со скоростью 50 км/ч.

У такого идеально настроенного мотоцикла при 10 тысячах оборотах в минуту глушитель будет выдавать 105 дБА. Для сравнения: бензопила выдает 100 дБА. Сирена автомобилей экстренных служб выдает около 115 дБА (если излучатель звука установлен на крыше).

95 дБА уже считается очень шумным. Такой звук в вагоне метро. 100 дБА - считается "крайне шумным". Это раскаты грома и максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера по европейским стандартам.

Если с прямоточными глушителями вполне позволяют бороться те меры, которые сейчас есть в законодательстве - напомним, о прекращении регистрации, - то с мотоциклистами хамами даже очень высокий штраф бороться не поможет. Выкрутил гашетку побольше, на низкой передаче или выжав сцепление, и мотоцикл ревет далеко за пределами установленной нормы. Но даже если в этот момент остановить этого мотоциклиста и замерить шумомером, то в соответствии с инструкцией по его эксплуатации звук этого мотоцикла окажется в норме. А значит и предъявить такому хаму на двух колесах нечего. И штраф выписать не за что.

Так что бороться с такими любителями погазовать с помощью штрафов проблемно. Все дело в воспитании.