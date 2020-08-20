В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

В пояснительной записке парламентарий отмечает, что ранее и президент России, и представители общественности неоднократно высказывались за отказ от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

Кроме того, "в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и ее последствиями часть населения значительно меньше использует транспортные средства, для указанной части населения отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки", считает Барышев.

По его мнению, замена транспортного налога доходами от продажи топлива сделает более справедливым распределение бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране, а также будет стимулировать граждан к покупке более экологичных транспортных средств.

В случае успешного прохождения через парламент закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.