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20.08.2020 11:52
Рубрика: Внутренняя политика

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Текст: Галина Мисливская
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев ("Единая Россия") предлагает с 2021 года отменить в России транспортный налог. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму 20 августа.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В пояснительной записке парламентарий отмечает, что ранее и президент России, и представители общественности неоднократно высказывались за отказ от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Кроме того, "в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и ее последствиями часть населения значительно меньше использует транспортные средства, для указанной части населения отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки", считает Барышев.

По его мнению, замена транспортного налога доходами от продажи топлива сделает более справедливым распределение бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране, а также будет стимулировать граждан к покупке более экологичных транспортных средств.

В случае успешного прохождения через парламент закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.