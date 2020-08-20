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20.08.2020 21:50
Рубрика: В мире

Теперь 2 евро за дом

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия, вдохновленные успехом предыдущей акции по распродаже домов за символический один евро, объявили о запуске новой программы.

Инициатива, о которой благодаря международным СМИ узнал весь мир, была нацелена на спасение от депопуляции уникальных по красоте и плодородию земель, на территории которых 2500 лет тому назад уже производили вино. Город начал медленно умирать после землетрясения в 1968 году. С момента объявления в 2016 году акции "дом по стоимости чашки кофе" в Самбука-ди-Сицилия приобрели недвижимость жители Европы, Аргентины, США, Канады, Сингапура и многих других стран. В 2020 году стоимость домов было решено поднять до 2 евро. По словам вице-мэра городка Джузеппе Качиоппо, удвоение ценника обусловлено желанием обозначить второй этап проекта.

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В программу планируется включить 15-16 зданий. Условия участия в ней остаются прежними - покупателям придется отреставрировать здания за свой счет в течение трех лет. Они также обязаны внести в местную казну залог в размере 5 тысяч евро, который будет возвращен после завершения ремонта.

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