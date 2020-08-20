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20.08.2020 20:40
Рубрика: Общество

В NASA оценили опасность утечки воздуха на МКС

Текст: Михаил Русин
Фото: NASA/Roscosmos/wikipedia.org Фото: NASA/Roscosmos/wikipedia.org
Фото: NASA/Roscosmos/wikipedia.org

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проанализировали ситуацию, сложившуюся на Международной космической станции из-за утечки воздуха.

Фото: AP Photo/Charlie Riedel
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По мнению американских экспертов, возросший уровень утечки пока не опасен для членов экипажа МКС. В NASA считают, что утечка остается в пределах допустимых технических параметров сегмента. Она не несет непосредственной угрозы для экипажа или станции. Также отмечается, что специальный тест позволит установить, в каком модуле происходит повышенный уровень утечки.

В NASA подтвердили, что экипаж МКС проведет выходные в служебном модуле "Звезда" российского сегмента во время проверки герметичности станции.

"Все люки космической станции будут закрыты в эти выходные, чтобы диспетчеры миссии могли внимательно следить за давлением воздуха в каждом модуле. Тест не представляет опасности для экипажа. Тест должен определить, в каком модуле наблюдается более высокая, чем обычно, утечка. Специалисты из США и России ожидают, что предварительные результаты будут доступны к концу следующей недели", - сообщили в NASA.

Напомним, ранее стало известно, что из-за утечки воздуха экипаж МКС переходит на три дня в российский модуль станции. По предварительной информации, утечка могла произойти из-за попадания в корпус станции микрометеорита или микрофрагмента космического мусора.

Общество Космос

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