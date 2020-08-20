В США число случаев COVID-19 превысило 5,5 миллиона

США по-прежнему лидируют в мире по числу заразившихся новым коронавирусом и количеству летальных случаев. Здесь заболели уже более 5,5 миллиона человек, скончались - свыше 172 тысяч американцев.

Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Отмечается, что в США выздоровели почти 1,9 миллиона человек, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Техас стал четвертым американским штатом, где число умерших из-за коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч. Ранее отметку в 10 тысяч смертей от коронавируса перешагнули штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорни. К этому показателю приближается и Флорида.