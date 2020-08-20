Видео: пикап попытался буксировать Mitsubishi через реку, но не смог

"Не переживай, тут неглубоко, - на берегу реки слова владельца пикапа звучали уверенно и веско. - Двигайся за мной, я знаю брод".

Столь опытному проводнику на такой мощной машине, наверное, можно верить, подумалось водителю белого внедорожника. Не нужно делать большой крюк к мосту, а, пожалуй, стоит рискнуть и преодолеть речку вброд.

Сцепили машины тросами и отправились в плавание.

Но как, оказалось, владелец внедорожника переоценил и мощь собственной машины, и опыт взявшегося его буксировать проводника. Осознание ситуации пришло позже, когда волны начали бить в окна, а салон стал наполняться водой. Двигатель вскоре заглох, а затопленная почти под крышу машина стала втрое тяжелее для буксировки.

Лишь после этого проводник признал свое поражение и позвал на помощь еще один пикап. Вдвоем-то они захлебнувшийся внедорожник вытянут, но что скажут ремонтники, когда заглянут под капот несчастной машины и в салон? А страховщики?