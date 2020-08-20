Видео: шофер выпрыгнул из окна горящей кабины грузовика и выжил

Зажигательное в буквальном смысле слова видео снято на камеру наблюдения на объездной трассе где-то в Восточной Европе.

Водитель пылающего грузовика-контейнеровоза вел машину по шоссе в поисках безопасного съезда и в итоге не нашел его. Застряв в отбойнике, он успел выпрыгнуть из кабины до того, как ее полностью охватило пламенем.

Непонятно, где именно и почему возникло возгорание. Похоже, что в бензобаке, расположенном между кабиной и контейнерами. Но почему тогда не произошел взрыв? Почему машина продолжала ехать с пылающим баком?

Остается лишь порадоваться за водителя, не сумевшего открыть свою дверь и выпрыгнувшего из окна вниз головой. Падая в кустарник, он ухитрился не сломать шею и не потерял создание. И даже ноги не сломал, поэтому смог отойти от машины на безопасное расстояние и оттуда наблюдать финал великолепного пожара.