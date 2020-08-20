Водитель врезался в столб, сражаясь с пауком

Случай, произошедший с водителем на британском острове Уайт, еще раз напоминает нам, насколько важно быть внимательным за рулем и не отвлекаться на всякую ерунду. О происшествии рассказала на своей страничке в Facebook местная полиция.

Водитель Kia Rio первого поколения, двигаясь по дороге через деревню Вуттон, заметил в салоне паука.

Пытаясь изгнать его из машины, он отвлекся от управления, и врезался в фонарный столб на островке безопасности. Скорость была небольшая, столб хлипкий, а автомобиль вполне достойно прошел "краш-тест" в реальных условиях: борец с пауками отделался незначительными травмами.