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Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.08.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Водитель врезался в столб, сражаясь с пауком

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: www.facebook.com/IOWightPolice Фото: www.facebook.com/IOWightPolice
Фото: www.facebook.com/IOWightPolice

Случай, произошедший с водителем на британском острове Уайт, еще раз напоминает нам, насколько важно быть внимательным за рулем и не отвлекаться на всякую ерунду. О происшествии рассказала на своей страничке в Facebook местная полиция.

Водитель Kia Rio первого поколения, двигаясь по дороге через деревню Вуттон, заметил в салоне паука.

Пытаясь изгнать его из машины, он отвлекся от управления, и врезался в фонарный столб на островке безопасности. Скорость была небольшая, столб хлипкий, а автомобиль вполне достойно прошел "краш-тест" в реальных условиях: борец с пауками отделался незначительными травмами.

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