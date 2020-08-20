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Вышел новый тизер режиссерской версии "Лиги справедливости"

Новости
    20.08.2020, 19:15
Текст:   Богдан Бобров

В Сети опубликован очередной - второй по счету - тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" от Зака Снайдера.

Фото: youtube.com/ Netflix
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны"

Стоит отметить, что новых кадров очень немного, и назвать их хоть сколько-нибудь информативными язык не поворачивается (фреску с надписью "СКОТОИНДНС ДАРКСЕЙДОС" мы уже видели).

Но многочисленным фанатам хватает и этого. Один из самых популярных комментариев под видео гласит: "Даже один этот тизер лучше всего того, что вышло в 2017 году".

Полноценный трейлер будет представлен 22 августа на онлайн-конференции DC Fandome.

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