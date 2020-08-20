Вышел новый тизер режиссерской версии "Лиги справедливости"

В Сети опубликован очередной - второй по счету - тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" от Зака Снайдера.

Стоит отметить, что новых кадров очень немного, и назвать их хоть сколько-нибудь информативными язык не поворачивается (фреску с надписью "СКОТОИНДНС ДАРКСЕЙДОС" мы уже видели).

Но многочисленным фанатам хватает и этого. Один из самых популярных комментариев под видео гласит: "Даже один этот тизер лучше всего того, что вышло в 2017 году".

Полноценный трейлер будет представлен 22 августа на онлайн-конференции DC Fandome.