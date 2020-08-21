Билл Гейтс напомнил о забытой из-за коронавируса опасной болезни

Человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил основатель Microsoft Билл Гейтс.

В своем блоге он отметил, что малярийные комары не сделали передышку на фоне ситуации с COVID-19, пишет РИА Новости. Гейтс напомнил, что во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, эпидемия которой разрушила местные системы здравоохранения. По мнению предпринимателя, это же может случиться и сейчас.

Во многих африканских регионах начались проблемы с поставками противомалярийных сеток, необходимых лекарств и экспресс-тестов. Нет никакого выбора между спасением жизней от COVID-19 и спасением жизней от малярии, отметил Гейтс, подчеркнув, что мир должен позволить этим странам заниматься и тем и другим.

Напомним, ранее Гейтс заявил о том, что в ближайшие десятилетия планету ждет кризис, который окажется куда хуже нынешней пандемии коронавируса. Новой проблемой для человечества станет изменение климата.