Более 50 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

За минувшую неделю более 50 летательных аппаратов вели разведку у границ России. Об этом сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", ссылаясь на данные Министерства обороны.

Уточняется, что к границам приближались 40 иностранных самолетов-разведчиков и 14 беспилотных летательных аппаратов. Все они отслеживались российскими РЛС. Восемь раз истребители поднимались на их перехват. Нарушений воздушного пространства не допущено.

Напомним, неделей ранее у воздушных границ России были зафиксированы 35 самолетов-разведчиков и 11 беспилотных летательных аппаратов. Их полеты также проходили под контролем российских военных.