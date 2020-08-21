В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 61 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования;

Правила представления в Федеральную налоговую службу данных учета в букмекерских конторах и тотализаторах участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Правила ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования

1. Организатор азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ведет учет участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования (далее - участники азартных игр).

2. Учет участников азартных игр осуществляется в букмекерских конторах и тотализаторах работниками, уполномоченными организатором азартных игр, путем ведения базы данных с учетными записями об участниках азартных игр (далее - база данных) по форме согласно приложению.

3. Внесение в базу данных информации об участнике азартной игры осуществляется при приеме от него ставки (ставок), интерактивной ставки (интерактивных ставок) на официальные спортивные соревнования.

4. Порядок хранения базы данных определяется организатором азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах и должен обеспечивать поддержание базы данных в актуальном состоянии, возможность восстановления информации из базы данных, в том числе информации, утраченной вследствие непреодолимой силы, а также исключать возникновение условий для порчи данных, их утраты, несанкционированного изменения или доступа неуполномоченных лиц к базе данных.

5. Учетные записи об участниках азартных игр, внесенные в базу данных, подлежат хранению не менее 5 лет со дня их внесения в базу данных.

6. Обработка персональных данных участников азартных игр, содержащихся в базе данных, должна осуществляться с соблюдением требований Федерального закона "О персональных данных".

Приложение

(форма)

Примечания:

1. Информация в графы 1-4 вносится единожды при первичном оказании организатором азартной игры участнику азартной игры услуги по заключению основанного на риске соглашения о выигрыше (организации заключения основанных на риске соглашений о выигрыше).

2. Информация в графы 5-7 вносится отдельно по каждой ставке, интерактивной ставке, переданной участником азартной игры, при этом в каждую строку вносится только одно значение показателя.

3. Информация в графы 8-9 вносится в случае признания участника азартной игры выигравшим.

Правила представления в Федеральную налоговую службу данных учета в букмекерских конторах и тотализаторах участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования

1. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах (далее - организаторы азартных игр) по запросу, подписанному руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Федеральной налоговой службы по месту постановки на учет организатора азартных игр, представляют данные учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования (далее - данные учета).

2. Данные учета представляются по форме согласно приложению к Правилам ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1221 "Об утверждении Правил ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования, и Правил представления в Федеральную налоговую службу данных учета в букмекерских конторах и тотализаторах участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования".

3. Период, за который представляются данные учета, определяется в запросе, указанном в пункте 1 настоящих Правил, и не может превышать одного года.

4. Данные учета представляются в течение 3 рабочих дней со дня получения организатором азартных игр запроса, указанного в пункте 1 настоящих Правил, в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Совместимость данных учета, представляемых в форме электронного документа, обеспечивается за счет соблюдения следующих условий:

а) применение организаторами азартных игр средств усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) представление данных учета в электронном виде в формате XLS или XLSX.