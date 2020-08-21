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21.08.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Бывшую республику СССР назвали лидером мирового автопрома

Текст: Андрей Полухин
Производство на заводе "Сарыаркаавтопром". Фото: Пресс-служба JAC Производство на заводе "Сарыаркаавтопром". Фото: Пресс-служба JAC
Производство на заводе "Сарыаркаавтопром". Фото: Пресс-служба JAC

Казахстан неожиданно стал лидером мирового автопрома по итогам мая. Об этом сообщает Ассоциация Казахстанского автобизнеса в свежем "Вестнике" со ссылкой на данные Ассоциации Национальных продаж автомобилей (NCSA), которая анализирует ситуацию на 96 рынках мира.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В мае глобальные продажи упали на 31% относительно показателя годичной давности - до 5,2 млн единиц. Причиной стала ситуация с коронавирусом, из-за которой во многих государствах были введены ограничения для дилеров и потенциальных потребителей.

В итоге уровень продаж и производства машин в этот период в США упал на 29%, во Франции на 47%, в Германии на 49%, в России на 54%, в Великобритании на 87%. Между тем, в Казахстане именно в мае удалось добиться прибавки в 19%. Это "позволило нашей стране возглавить рейтинг самых стабильных рынков мира", отметили в Ассоциации Казахстанского автобизнеса.

Главными факторами успеха названы согласованные действия власти и автопроизводителей. В республике, напомним, действует сразу несколько автозаводов. Это "Сарыаркаавтопром", "Азия Авто", "Семаз", Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Auto, "КАМАЗ Инжиниринг", Daewoo Bus Kazakhstan.

Кстати, драйвером продаж во втором квартале 2020 года стала модель Ravon R3, опередившая Lada Granta - 2 041 и 1 915 единиц соответственно. Производство узбекских машин стартовало в Костанае как раз в пик пандемии. В общем зачете по-прежнему лидирует Lada - 7 957 продаж, опередившая Hyundai и Ravon.