Бывшую республику СССР назвали лидером мирового автопрома

Казахстан неожиданно стал лидером мирового автопрома по итогам мая. Об этом сообщает Ассоциация Казахстанского автобизнеса в свежем "Вестнике" со ссылкой на данные Ассоциации Национальных продаж автомобилей (NCSA), которая анализирует ситуацию на 96 рынках мира.

В мае глобальные продажи упали на 31% относительно показателя годичной давности - до 5,2 млн единиц. Причиной стала ситуация с коронавирусом, из-за которой во многих государствах были введены ограничения для дилеров и потенциальных потребителей.

В итоге уровень продаж и производства машин в этот период в США упал на 29%, во Франции на 47%, в Германии на 49%, в России на 54%, в Великобритании на 87%. Между тем, в Казахстане именно в мае удалось добиться прибавки в 19%. Это "позволило нашей стране возглавить рейтинг самых стабильных рынков мира", отметили в Ассоциации Казахстанского автобизнеса.

Главными факторами успеха названы согласованные действия власти и автопроизводителей. В республике, напомним, действует сразу несколько автозаводов. Это "Сарыаркаавтопром", "Азия Авто", "Семаз", Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Auto, "КАМАЗ Инжиниринг", Daewoo Bus Kazakhstan.

Кстати, драйвером продаж во втором квартале 2020 года стала модель Ravon R3, опередившая Lada Granta - 2 041 и 1 915 единиц соответственно. Производство узбекских машин стартовало в Костанае как раз в пик пандемии. В общем зачете по-прежнему лидирует Lada - 7 957 продаж, опередившая Hyundai и Ravon.