Постановление губернатора Еврейской автономной области от 19 августа 2020 года № 241 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 30.07.2020 № 79-00-02/18-2423-2020 постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующее дополнение:
- пункт 4 дополнить абзацем сороковым следующего содержания:
"- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оптовой торговле табачными изделиями;".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства области Д.Ф.Братыненко
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