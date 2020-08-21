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21 августа 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 19 августа 2020 года № 241 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 30.07.2020 № 79-00-02/18-2423-2020 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующее дополнение:

- пункт 4 дополнить абзацем сороковым следующего содержания:

"- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оптовой торговле табачными изделиями;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства области Д.Ф.Братыненко



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