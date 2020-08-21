Постановление губернатора Еврейской автономной области от 19 августа 2020 года № 241 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"