Ефремов допустил нахождение на пассажирском сиденье в момент ДТП

По словам Ефремова, он вообще не знает откуда у него след, ведь обычно, как он признался, на пассажирском сиденье не пристегивался, а ремень перекидывал за спину.

"У меня с памятью проблемы. Я если садился на пассажирское сиденье, то просто перекидывал верхнюю часть ремня уже пристегнутого", - сказал актер. Однако, по его словам, он помнит, что в этот день не стремился садится за руль. И вспомнил, что вышел из бара в машину за карточкой и заходил с пассажирской стороны.

"Вы помните, что сидели на пассажирском сиденье?" - задает уточняющий вопрос адвокат потерпевших.

"Я склоняюсь, что сидел на пассажирском кресле. Думаю, что меня туда затащили", - ответил ей актер.

После показаний Ефремова его адвокат Эльман Пашаев снова просит у суда провести новую экспертизу - для исследования биологических следов на пассажирской подушке безопасности.